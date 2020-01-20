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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 21:28,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Arda Turan'dan Galatasaray'a: 'Çocukluk aşkımsın'

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Son Dakika | Arda Turan'dan Galatasaray'a: 'Çocukluk aşkımsın'

Arda Turan, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." şeklinde yanıt verdi.

Arda Turan, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Tecrübeli futbolcu paylaşımında "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." ifadelerini kullandı.

İşte ultrAslan'ın yaptığı açıklama;

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır.

TRİBÜN DESTEKLEYECEKTİR

Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir."

Son Dakika | Arda Turandan Galatasaraya: Çocukluk aşkımsın

Son Dakika | Arda Turandan Galatasaraya: Çocukluk aşkımsın

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