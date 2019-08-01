Son dakika transfer haberleri | Flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Fenerbahçe...
Bu yeni transferler ile şampiyonluk parolasıyla sezona girmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye Fransa'dan kötü haber geldi. Frsansa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı Marsilya takımında top koşturan orta saha Luiz Gustavo takımda kalacak.
Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas'ın Sambacı'nın takımda olması yönünde rapor verdiği ve oyuncunun bu transfer sezonunda takımdan ayrılmayacağı dile getirildi.
Boas'ın 4-3-3 sistemini takımına adapte etmek istediği ve 32 yaşındaki futbolcunun da sisteminde kilit yol oynayacağı ifade edildi. Portekizli teknik adamın Gustavo'ya kaptanlığı teslim ederek ona liderlik görevi vereceği belirtildi.
Öte yandan UEFA ile Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Marsilya Kulübü'nde, flaş ayrılık kararlarının alınabileceği söyleniyor. Fransa temsilcisi , Clinton Njie ve Lucas Ocampos'un satışından 21 milyon Euro kasasına koydu.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Luiz Gustavo transferini sonuçlandırmak üzere Marsilya Kulübü ile temas halindeydi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada orta sahaya bir transfer yapılacağını belirtirken, bu mevkideki bir numaralı adayın Brezilyalı futbolcu olduğu biliniyordu.
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