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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
01.08.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Flaş Luiz Gustavo gelişmesi! Fenerbahçe...

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Bu yeni transferler ile şampiyonluk parolasıyla sezona girmeye hazırlanan Fenerbahçe'ye Fransa'dan kötü haber geldi. Frsansa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe'nin transferi için nabız yokladığı Marsilya takımında top koşturan orta saha Luiz Gustavo takımda kalacak.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas'ın Sambacı'nın takımda olması yönünde rapor verdiği ve oyuncunun bu transfer sezonunda takımdan ayrılmayacağı dile getirildi.

Boas'ın 4-3-3 sistemini takımına adapte etmek istediği ve 32 yaşındaki futbolcunun da sisteminde kilit yol oynayacağı ifade edildi. Portekizli teknik adamın Gustavo'ya kaptanlığı teslim ederek ona liderlik görevi vereceği belirtildi.

Öte yandan UEFA ile Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşayan Marsilya Kulübü'nde, flaş ayrılık kararlarının alınabileceği söyleniyor. Fransa temsilcisi , Clinton Njie ve Lucas Ocampos'un satışından 21 milyon Euro kasasına koydu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Luiz Gustavo transferini sonuçlandırmak üzere Marsilya Kulübü ile temas halindeydi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada orta sahaya bir transfer yapılacağını belirtirken, bu mevkideki bir numaralı adayın Brezilyalı futbolcu olduğu biliniyordu.

Son dakika transfer haberleri | Flaş Luiz Gustavo gelişmesi Fenerbahçe...

Son dakika transfer haberleri | Flaş Luiz Gustavo gelişmesi Fenerbahçe...

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