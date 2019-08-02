Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na takım aranıyor
Real Madrid maçındaki performansıyla beğenilen Ferdi Kadıoğlu, büyük ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacak.
Genç oyuncu için Belçika ve Hollanda'da kiralık takım arayışları sürüyor. Teknik heyetin orta alandaki kalabalık rotasyon nedeniyle Ferdi'nin doğru takımda kendini geliştirmesini istiyor.
Oyuncunun Avrupa'da 1 yıl üst düzey süre alarak gelecek yıl hazır halde takıma katılmasının planları yapılıyor.
Ferdi Kadıoğlu Hertha Berlin karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe fotoğraflarını silmişti.
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