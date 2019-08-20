Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Diego Reyes imzayı atıyor
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadro planlamasında yer vermeyeceğini belirttiği Diego Reyes için Meksika'dan yeni bir iddia geldi. Diego Reyes'in transferi için Meksika'dan iki kulübün yarıştığı ve Tigres'in daha avantajlı kulüp olduğu kaydedildi.
Tele Diario'nun haberine göre; Meksikalı stoper, yüzde 90 Tigres'e imza atacak.
Geçen sezonu kiralık Leganes'te geçiren Diego Reyes, İspanya'da kalmak istemiş ancak kulübü ile anlaşamayıp tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Reyes, sezon öncesi hazırlık maçlarında kötü bir grafik çizdi.
Ersun Yanal 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetini bu sözlerle yorumladı...
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