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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TRT Spor
06.06.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok Göztepe yolunda

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Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok Göztepe yolunda

Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da Ömer Bayram ile Ahmet Çalık'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekiple daha önce yollarını ayıran Eren Derdiyok ise Göztepe ile görüşüyor. Transfer an meselesi...

Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı. Sarı kırmızılılarda bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Ömer Bayram ve Ahmet Çalık yol ayrımında...

Bayram sonrası yönetimle bir araya gelecek teknik ekip iki oyuncu için son kararı yapılacak görüşmelerin ardından verecek. Sarı-kırmızılılarda isteneni veremeyen ikiliyle yolların ayrılması bekleniyor.

Eren Göz-Göz yolunda

Galatasaray’la yollarını ayıran Eren Derdiyok'a ise Göztepe talip oldu.

İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdüren tecrübeli golcü Göztepe'den yıllık 2 milyon euro maaş talep ediyor.

Göztepe ise oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ermişti. 

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Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok Göztepe yolunda

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