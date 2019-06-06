Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok Göztepe yolunda
Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da Ömer Bayram ile Ahmet Çalık'ın takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekiple daha önce yollarını ayıran Eren Derdiyok ise Göztepe ile görüşüyor. Transfer an meselesi...
Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı. Sarı kırmızılılarda bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Ömer Bayram ve Ahmet Çalık yol ayrımında...
Bayram sonrası yönetimle bir araya gelecek teknik ekip iki oyuncu için son kararı yapılacak görüşmelerin ardından verecek. Sarı-kırmızılılarda isteneni veremeyen ikiliyle yolların ayrılması bekleniyor.
Eren Göz-Göz yolunda
Galatasaray’la yollarını ayıran Eren Derdiyok'a ise Göztepe talip oldu.
İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdüren tecrübeli golcü Göztepe'den yıllık 2 milyon euro maaş talep ediyor.
Göztepe ise oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ermişti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Göztepe kalecisi Beto, Amerikan Futbolu oyuncularına nazire yaptı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle