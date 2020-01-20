Son Dakika Transfer Haberi | La Gazetta Dello Sport Moses'i duyurdu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'den kiraladığı orta saha oyuncusu Victor Moses, İtalya Serie A Ligi takımlarından Inter'e transfer oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu hafta içi İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Moses'in sezon sonuna kadar Inter'e kiralanacağı ifade edilirken Chelsea hocası Lampard da gelişmeyi doğruladı ve "Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ilk yarının son bölümünde sakatlık problemleri yaşayan Moses'la ilgili sarı lacivertli cepheden bir açıklama ise yok.