Son dakika: Trabzonspor'dan Sturridge'in sağlık durumu hakkında açıklama
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan yıldız golcü Daniel Sturridge'in durumu belli oldu. İngiliz futbolcu, 1-3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor'dan şu açıklama yapıldı:
Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi.
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