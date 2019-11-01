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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Uğurcan kırmızı kart görmeli miydi?

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ

Bülent Uygun yazdı.

Başakşehir-Trabzon müsabakası dokuzuncu haftanın en güzel, en heyecanlı ve de seyir zevkinin tavan yaptığı, tadına doyum olmayan bir maçtı. Bu maçın hakemi Ali Palabıyık’tı. Güzel maç yönetti. Adına, şanına ve de kariyerine yakıştı. Karşılıklı iki penaltı verdi. İkisi de kurala uygun ve doğruydu. Ancak futbol kamuoyu Başakşehir lehine verilen penaltıya takıldı. Konu şuydu: Penaltı tamam da, Uğurcan neden kırmızı kart görmedi? Hemen söyleyeyim; iki sene önce olsaydı Trabzonlu genç kaleci yüzde 100 kırmızı kart görürdü. Değişen kural gereği ceza alanı içerisinde savunma oyuncuları  topla oynama niyetinde olmalarına rağmen topa müdahale edemeyip, rakibine müdahalede bulunursa, topla oynamasına engel olursa hakem beyaz noktayı gösterecektir. Pozisyonda bariz gol şansı varsa hakem penaltının yanında yalnızca sarı kart gösterecektir. Ceza alanı dışındaki müdahalelerde ise kural eskisi gibi uygulanacaktır. Peki, bu fark ne için? Şunun için... Penaltı ağır karardır. Neticeye tesir eder, skor da değişebilir. Bu mantıktan hareketle oyuncunun topla oynama isteği de göz önüne alınarak kural revize edilmiştir. Bu sebepten dolayı Trabzonspor kalecisi kurala uygun olarak penaltı ceza vuruşunun yanında sarı kart ile cezalandırılmıştır.

KURAL HATASI İTİRAZI NEDEN REDDEDİLİR?

Kulüplerin zaman zaman ‘kural hatası’ itirazları yaptığını ve maçlarının yeniden oynanması için federasyona başvurduğunu biliyoruz. Bu itirazların ezici çoğunluğu reddedilir. Peki, kulüplere göre hakem göz göre göre hata yapmış olmasına rağmen bu başvuruların çoğunluğunun reddedilmesinin sebebi nedir, hiç düşündünüz mü? Açıklayalım.. Merkez hakem kurulları ve TFF hukukçuları, yönetim kuruluna sundukları raporları genellikle Futbol Oyun Kuralları’na dayanarak hazırlar. En büyük dayanakları Kural 5, Hakem Paragraf 2’dir. Kural 5’teki ‘Hakemin Kararları’ maddesinde geçen ‘Kararlar, oyun kurallarına ve oyunun ruhuna uygun olarak verilir. Oyun kuralları çerçevesinde hareket etme hakkına sahip olan hakemin kanaatine dayanır’ saptaması nedeniyle itirazların çoğu reddedilir. Çünkü hakemin o anda verdiği karar yanlış olsa dahi kanaati gereği o kararı vermiştir ve hakeme göre en doğru karar odur. Hakemler de genelde savunmalarını bu görüşe göre oluşturur. Ancak hakem ‘ben bilerek ve isteyerek hata yaptım’ derse maç tekrar edilir. Açıklayıcı bir örnek vermek gerekirse; Fenerbahçe-Ankaragücü maçında açıkça auta çıkan topu hakem köşe vuruşu olarak değerlendirmiştir. Burada top hakemin kanaatine göre kornere çıkmıştır.

VİDEO OPERASYON ODASI (VOR)

Sayın Yıldırım Demirören’in Federasyon Başkanı iken “Öyle bir ‘VAR’ merkezi yapalım ki Avrupa’da örnek olsun” talimatı üzerine çok kısa bir süre içerisinde Avrupa’da parmakla gösterilen merkezi sistemli bir Video Operasyon Odası’na sahip olduk. Şu anda Video Operasyon Odası yani ‘VOR’ Avrupa ülkelerinin gözdesi oldu. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti’nin, ‘VAR’ uygulaması yapamayan Avrupa ülkelerinin FIFA hakemleri için İstanbul’da eğitim yapma isteği federasyonumuzca kabul edildi ve bu hakemlere geçtiğimiz günlerde Riva’da eğitim verildi. Riva’nın tercih edilme sebebi
gerçekten muhteşem bir tesise sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’in de ‘VOR’ için titizlik ve hassasiyet göstermesi tabii ki bu tesislerimizin daha da çağdaş yapıya kavuşturulmasında en önemli faktördür. Ayrıca başkanımızın, tesislerimizin Avrupalı hakemlere açılması konusunda onay vermesi, UEFA nezdinde de çok olumlu karşılanmıştır. Riva’daki ‘VOR’ tesisimiz merkezi sistemli olup, eğitim için ‘olmazsa olmaz’ futbol sahalarına sahiptir. Ayrıca konaklama ve iaşe için de her türlü kolaylık var. Daha ne olsun. Bir futbolsever olarak gurur duyuyorum. Yapanların ve işletenlerin emeğine sağlık.

Bülent YAVUZ
Bülent YAVUZ
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