Son Dakika: Sinan Güler emekliliğini istedi
A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.
Spor Arena Özel | Çin’de Ağustos ayında düzenlenecek olan 2019 Dünya Şampiyonası’na katılacak A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.
Milli Takımımıza yıllardır hizmet eden 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu kararı sonrası, 2019 Dünya Şampiyonası için açıklanacak olan aday kadroda yer almayacak.
Anadolu Efes final serisinde Fenerbahçe Beko'yu yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı...
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