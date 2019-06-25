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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.06.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Son Dakika: Sinan Güler emekliliğini istedi

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Son Dakika: Sinan Güler emekliliğini istedi

A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.

Spor Arena Özel | Çin’de Ağustos ayında düzenlenecek olan 2019 Dünya Şampiyonası’na katılacak A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli Takımımıza yıllardır hizmet eden 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu kararı sonrası, 2019 Dünya Şampiyonası için açıklanacak olan aday kadroda yer almayacak.

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Son Dakika: Sinan Güler emekliliğini istedi

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