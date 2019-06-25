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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Bahar Çağlar: "Enerji yakalayacağımıza inanıyorum"

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A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Bahar Çağlar, 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası öncesi AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Şampiyona hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getiren Bahar, "En iyi şekilde hazırlanıp ilk maçımızı kazanarak şampiyonaya başlamak istiyoruz. Bu sene daha da bir önemli. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitme hedefimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçtan son maça kadar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Ümit ediyoruz ki, istediğimiz sonucu alarak ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

16 takımın mücadele edeceği şampiyonada C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacaklarını aktaran milli oyuncu, "Turnuvaya İtalya maçı ile başlayacağız. Slovenya'nın da iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Her maç çok zor geçecek. Tüm takımların hedefi olimpiyatlarda mücadele etmek. Grup maçlarından iyi sonuçlar alarak olimpiyatlara gitme hakkı elde etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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- "Enerji yakalayacağımıza inanıyorum"

Bahar Çağlar, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hem teknik heyet hem de oyuncu kadrosunda yeni bir yapılanma içinde olmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nu tanıyoruz. Daha önce milli takımda beraber çalıştık. Yeni arkadaşlarımızla beraber tekrar enerji yakalayacağımıza inanıyorum. Hazırlık maçlarında da bunu güzel bir şekilde gösterdik. Gerekli sonuçları elde edeceğimize inanıyorum."

- "Daha iyi sonuçlar alabilirdik"

Bahar Çağlar, Beşiktaş'ta tam istediği gibi olmasa da iyi bir sezon geçirdiğini ifade etti.

Yeni kurulmuş bir kadroyla sezona başladıklarını vurgulayan ay-yıldızlı basketbolcu, "Daha iyi sonuçlar alabilirdik. Enerjik bir takımımız vardı. İstediğimiz sonuçlardan biraz uzak kaldık. Avrupa'da daha uzun süre devam edebilirdik ama yine de güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon Beşiktaş ile devam edeceğim henüz belli değil, bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı. 

Bahar Çağlar: Enerji yakalayacağımıza inanıyorum

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