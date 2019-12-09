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Futbol
09.12.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!

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Son dakika: Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!

Dünya Anti Doping Ajansı, Rusya'yı dört yıl boyunca büyük uluslararası spor müsabakalarına katılmaktan men etti. Karara göre Rusya, ülke olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ve Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Bu kararın son dönemde Rus atletlerin karıştığı doping skandalı gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Öte yandan, doping yapmadığını kanıtlayan sporcuların, Rusya bayrağından bağımsız olarak müsabakalarda yer alabileceği ifade edildi. Ruslar kararı 21 gün içinde CAS'a taşıyarak itiraz etme hakkına sahip. 

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