Son Güncelleme:
Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği açıklandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Real Madrid'in İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın özetini hatırlıyoruz...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle