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Futbol
09.12.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın

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Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacs'ın

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı PSG maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

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Paris Saint Germain - Galatasaray maçı Istvan Kovacsın

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