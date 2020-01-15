Son Dakika | Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'yi seçti!
Ricardo Rodriguez'in PSV'nin teklifini reddettiği ve Fenerbhaçe'yi tercih ettiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez'de flaş bir gelişme yaşandı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Ricardo Rodriguez, PSV'nin teklifini reddetti ve Fenerbahçe'yi tercih etti.
Haberde; Serie A ekibinin, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanacağı vurgulandı.
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