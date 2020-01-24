Son dakika | Mustafa Cengiz'den Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması! 'Bu kardeşimiz planımızda yok...'

Mustafa Cengiz'in Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bu toplantıyı yapmamızın bir tek amacı var. 28 Aralık'taki Antalyaspor maçından bu yana, her maç sonrası, bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz hakkında oluşan polemikler ve iddialar. Toplantıyı yapmamızın tek nedeni camiamızı kenetlemek.

Arda Turan planımızda yok

Fatih Terim'in söyleminden bu yana benim sadece Divan'da söylediğim tek cümle var: Bizim gündemimizde yok, bize gelen resmi bir şey yok. Bu futbolcu (Arda Turan) gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok dedim. 2 yıldan bu yana, transfer şöyle yapılır. Bu kardeşimiz gibi bilinen bir oyuncuysa, sportif direktöre gelir, teknik direktör ve ekibi de inceler, sonra Abdurrahim beye gelir.

Bizde transfer şöyle yapılır; tanınan bir isimse sportif direktöre gelir, sonra teknik heyete gelir onlar da inceler ve ardından onların üstündeki Abdurrahim Albayrak'a gelir. Sonra biz de finansal detaylarını görüşür. FFP sınırları içinde uygunsa onaylarız.

En sonunda transfer bana getirilir. Transfer bizde böyle yapılır. Kiralıklar dahil 30'a yakın transfer yaptık. FFP'yi de aşmadık şükür... Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik! Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar...

Biz camia ve taraftar ne diyor, ilk önce buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bu süreç içerisinde bize gelmiş bir şey yok! Sayın teknik direktörümüze hem telefonla hem sözlü olarak açıkça ifade ettik ki Arda Turan gündemimizde yok.

Söylemekten bıktım artık

Bu konunun kapanmasını istiyoruz. Arda Turan gündemimizde yok, bunu söylemekten bıktım. Arda Turan, Galatasaray'ımıza hizmet etmiş, zamanında para kazandırmış, zamanında Galatasaray için eylemlerde bulunmuş, Galatasaraylı olduğu için bu unvanları hak etmiş bir kardeşimiz. O da bir aile babası, ona hayatında sağlıklı ve sorunsuz yıllar diliyorum. Ben yolunun açık olmasını diliyorum.

Fikir ayrılığı sözü bizi çok yaraladı

Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Bayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir.

Arda ile onur duyduk, gurur duyduk! Atletico Madrid, Barcelona... Attığı golü biz attık gibi sevindik. Bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. Yönetim hangi mahrem bilgiyi verebilir? "Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın (Arda Turan), Galatasaray'a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar.

Ben teknik direktörümle medya üzerinden tartışmaya, polemiğe girmem. Ben hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim. Ben medya üzerinden tartışmaya girmeyi sevmem, biz tabi ki bu olaylara üzüldük. Bir oyuncunun transferini yapmak için bu tartışmalara girmek bizi rahatsız etti.

Fikir ayrılığı yok

"Fikir ayrılığı varsa başka yollara gideriz, demiştiniz' sorusuna ise Cengiz, "Ben fikir ayrılığı yok dedim, olsa ayrı yollara gitmemiz gerekir dedim. Teknik direktörümüzle aramızda fikir ayrılığı yok, 'ayrı fikirlerde isek ayrı yollara gitmemiz gerek' dedi. Biz bir fikir kulübü değiliz dedim. Galatasaray'ın hayrına bu konunun kapatılması gerekiyor. Bütün konsantrasyonumuzu, enerjimizi bizim şampiyonluk yürüyüşüne vermemiz gerek." yanıtını verdi.

Arda Turan'ın mali şartları konuşuldu mu?

Hayır. İlk defa böyle bir transfer yöntemi izleniyor. Arda Turan konusunda sözleşme, taslak olarak bize gelmedi. Ben samimi olarak söylüyorum, bir anlam veremiyorum."

Türk futbolunun köküne dinamit koymayalım

Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı hakkında ise Mustafa Cengiz, "TFF'nin son aldığı limit kararlarında ihlal var. Kurallar delinmek için konulmaz. Size sarı ışık yanmışsa arkasından kırmızının geleceğini bilmeniz gerekir. Oyun oynanırken kural değişmesine şiddetle karşıyız. Türk futbolunun köküne dinamit koymayalım, lütfen. Bunu tek bir kulübü hedefe alarak söylemiyorum. Kuralların yıkılmak üzere yapılmasının karşısındayım. Rakip kulübe, bize ya da başkasına, bana ek süreler, bana ek olanaklar verin, dün öyleydi, bugün böyle şekilde yorumlanmasına karşıyım. Yüzlerce kulüp var, Kulüpler Birliği'nde zaten varız. Devlet bir şey yapıyor, siz devletin şevkini kıramazsınız. Yeterli mi? Hayır, yaraya merhem. Aynı başkanın ilk anlaşma sonrası destekler açıklamaları duruyor." ifadelerini kullandı.

Bize direk ceza verirlerdi

Galatasaray eğer oyuna hile katsa, yapılandırmada sıkıntı yaşasa, bize direk ceza verilirdi. Tavlada pul bile çalsa amatöre kadar düşürürlerdi biliyorum.

Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur

Nihat Bey özelinde de geçerli, herkes için geçerli, bir işi sadece kendiniz için yaparsanız bilin ki o işin sonu hüsrandır.Galatasaray kurallara her zaman uymuştur. Biz sadece kendimiz için değil gelecek kuşaklar hakkında da varız. Bizim bir hatamız varsa söyleyin, ipi biz çekeriz. Bizim başkanlarımız gururlu ve onurludur, altındaki sandalyeye kendi vurur.

Transfer çalışmaları

"Stoper çalışmalarımız var, bütün ana hedefimiz, teknik kadronun istediği en iyi kadroyu oluşturmak. Kadromuz, rakamsal açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok üzerinde. 10 puan fark olan lidere baktığımızda, herhalde 6-7 katı."

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