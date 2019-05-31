Son dakika: Muhammet Demir Başakşehir'e transfer oldu
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü futbolcu Muhammet Demir Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Muhammet bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 maçta 4 gol atmıştı. Muhammed Demir, Aziz Behic'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.
Golcü futbolcunun şu sıralar İstanbul ekibinin tesislerinde olduğu ve resmi sözleşmeyi kısa süre sonra imzalayacağı öğrenildi.
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Muhammet Demir geçtiğimiz sezonu Sivasspor formasıyla 4 gol ve 1 asistle tamamladı...
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