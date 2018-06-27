Son dakika: Muğdat Çelik Galatasaray'da
Galatasaray Muğdat Çelik ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Akhisarspor'dan ayrılan Muğdat ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Öte yandan Ryan Donk ile de sözleşme uzatmak için görüşmelere başlandığı belirtildi. Öte yandan Trezeguet transferi ile ilgili önemli gelişmeler var.
Muğdat Çelik Galatasaray'da...Bonservisi elinde olan futbolcu bugün kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi imzayı attı. Muğdat, yarın Florya'da sarı kırmızılı takımla idmana çıkacak.
Galatasaray, Akhisarspor'da sözleşmesi biten Muğdat Çelik ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar oyuncu ile görüşmeye başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray KAP'a şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile Kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
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