Trezeguet'ten Galatasaray için büyük fedakarlık
Dünya Kupası'nın ardından ilk uçakla Türkiye'ye gelen Trezeguet, Galatasaray ile görüştü. Mısırlı futbolcu sözleşmesinde büyük fedakarlık yaptı.
Galatasaray Muğdat Çelik'ten sonra bir transferi daha bitiriyor. Bip Spor'un haberine göre, Sarı-kırmızılılar ile Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, bir görüşme gerçekleştirdi.
Trezeguet İstanbul’a geldi, Galatasaray ile masaya oturdu! Mısırlı oyuncu pazartesi günü Dünya Kupası’nda son maçına çıktı ardından ilk uçakla Türkiye’ye geldi! Galatasaray ve Trezeguet cephesi salı gecesi TT Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray, UEFA kısıtlamasından dolayı Mısırlı futbolcuya 1,8 milyon Euro önerdi. Trezeguet, önceki teklife göre düşük olan bu miktara evet dedi. Daha önce 2.5 milyon Euro teklif edilen oyuncuya, UEFA anlaşması nedeniyle bu kez 1.8 milyon Euro önerildi. Mısırlı oyuncu yıllık 700 bin Euro indirimi kabul etti, son noktayı koydu!
Trezeguet ile yapılan görüşmeye Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak katıldı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde pürüz çıkmazsa 4 yıllık mukavale imzalanacak.
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