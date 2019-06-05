Son dakika: Mert Günok Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe'nin, eski takımına dönmek istediği ifade edilen Mert Günok için Başakşehir'e teklif yapacağı dile getirildi.
Volkan Demirel, Harun Tekin, Carlos Kameni ve Berke Özer gibi kalecileri bulunan Fenerbahçe'nin, Mert Günok'tan gelen haber üzerine milli kaleci için teklif yapacağı ifade edildi.
Mert Günok, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de göz alıcı bir performans sergileyerek milli takıma yükselmeyi başarmıştı.
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