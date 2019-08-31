Son dakika: Marcio Mossoro Göztepe'de!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
36 yaşındaki Mossoro'nun yeni durağının Süper Lig ekiplerinden Göztepe olduğu kaydedildi. Brezlyalı futbolcu 5 sezondur Başakşehir forması giyiyordu ve takımın en eski isimlerinin başında geliyordu.
Sambacı'nın Başakşehir ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşmesi bulunuyordu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle