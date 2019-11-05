Son Dakika: Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı oldu.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nin 10. başkanı oldu. Sepil'den önce görevi Fikret Orman sürdürüyordu.
Orman'ın Beşiktaş Kulübü başkanlık görevinden ayrılmasının ardından bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucu Mehmet Sepiil görevi devralan isim oldu.
Böylece Kulüpler Birliği Başkanlığı'na 6 yıl sonra Anadolu takımlarından bir başkan seçildi.
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i izliyoruz...
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