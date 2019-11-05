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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kimdir ve kaç yaşında?

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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kimdir ve kaç yaşında?

Kulüpler Birliğinin 10. Başkanı olarak seçilen Mehmet Sepil, biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Göztepe Spor Kulübü'nün de 46. Başkanı olarak görev yapan Mehmet Sepil, 2014 yılından bu yana görevine devam ettirmektedir. Peki, Mehmet Sepil kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Mehmet Sepil, 8 Mart 1955 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur.

Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz şirketi ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren bir petrol şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir. İşleri nedeniyle bütün dünyayı gezdiği bilinir.

Bir dönem Japonya'da okumayı istemiş ancak ailesi izin vermemiştir. Genellikle takım elbise giymek yerine spor ve modern giyinmektedir. 3 Kasım 2017 tarihinde 98 yaşındaki annesi Aliye Sepil hayatını kaybetmiştir. 

2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın almış ve kulübün bütün borçlarını üstlenmiştir. Kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatmıştır. 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermiştir.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil kimdir ve kaç yaşında

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