Son Dakika: İspanyollardan flaş iddia! Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı...
Aşil tendonundaki sakatlıktan dolayı sahalardan bir süredir uzak kalan Falcao'nun durumu İspanyolların da dikkatini çekti.
Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan ve camia içerisinde de önemli bir konu haline gelen Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Taraftarların büyük beklenti içinde olduğu Kolombiyalı oyuncu, henüz kendisinden bekleneni verebilmiş değil. 5 maçta sahaya çıkan ve toplamda 360 dakika sahada kalan dünya yıldızı sadece 1 gol atabildi.
Falcao, Şampiyonlar Ligi'nden oynanan Real Madrid maçında ise sakatlığından ötürü forma giyemedi. Bu olayın ardından ise sosyal medyada Falcao sesleri yeniden yükselirken taraftarlar, 'Sakat oyuncu mu aldık?' sorusu etrafında yönetimi hedef aldı.
Aşil tendonundaki sakatlıktan ötürü formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü takımdan ayrı olarak kendisine verilen özel programla çalışmalarını sürdürürken, sahalara dönüş tarihi net değil. İspanyolların ünlü internet sitelerinden besoccer'de yer alan haberde yaşananlar ele alındı. Haberde şu sözlere yer verildi:
"Falcao'nun Galatasaray forması ile sahaya çıkamaması sorun haline gelmiş durumda. Onun için seferberlik başlatılmış durumda. Beklentilerin altında kalan oyuncu için sorunların kısa sürede çözülmesi hedefleniyor."
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