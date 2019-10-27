Galatasaray'da flaş Falcao iddiası: "Zorla oynatamayız"
Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce'nin, Radamel Falcao'nun tedavi sürecinin tamamlanmasına rağmen, Kolombiyalı golcünün ağrılarını öne sürerek oynamadığını ifade ettiği ileri sürüldü. İnce, bu sözlerin kendisine ait olduğunu yalanladı.
Yener İnce'nin, "Falcao'nun tedavisi tamamlandı. Oynamasına engel bir durum yok. Ağrıları olduğunu söylüyor. Böyle bir durumda oyuncuyu zorla oynatamazsınız..." diye konuştuğı iddia edildi.. İnce ayrıca, Falcao'nun iddia ettiği ağrıların, diğer futbolcularda da bulunduğunu sözlerine eklediği ileri sürüldü.
İnce, sosyal medya hesabından Falcao ile ilgili bir açıklama yapmadığını belirtti. İnce, "Oyuncumuz Radamel Falcao ile ilgili hiçbir yayıncı kuruluşa açıklama yapmadım. Değerli Galatasaray taraftarı, gerçek bilgileri kulübün resmi yayın organlarından takip edebilir" dedi.
Yıldız futbolcu, Galatasaray'ın Real Madrid ile ve Beşiktaş ile oynadığı önemli maçlarda sakat olduğu gerekçesiyle forma giyemedi.
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