Son Dakika Haberi | Çin'de ligler ertelendi! Koronavirüs salgını...

Spor Arena Dış Haberler | Çin Futbol Federasyonu, ülkede patlak veren ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs salgısı sebebiyle tüm ligleri süresiz erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada; futbol paydaşlarının sağlığının tehlikeye girmemesi için Süper Lig dahil olmak üzere tüm liglerin süresiz olarak ertelendiği duyuruldu.

Söz konusu açıklamada, "Taraftarları, futbolcuları, antrenörleri, medya mensupları, hakemleri, kulüpleri ve kulüp çalışanların koronavirüs salgınının etkilerinden korumak ve yayılmasını önleyerek kontrol altına alınmasını sağlamak için tüm liglerin başlangıc tarihi ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Çin Süper Ligi, 22 Şubat - 31 Ekim tarihleri arasında oynanacaktı.

FUTBOLCULARIN GELECEĞİ NE OLACAK?

Söz konusu süresiz erteleme kararının ardından ülkede top koşturan dünyaca ünlü yıldız futbolcuların kiralık olarak başka takımlara gitmeye sıcak bakması bekleniyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'ın geçtiğimiz günlerde tedbir amaçlı maskeyle gezdiğine dair sosyal medyaya düşen fotoğraf gündem olmuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle kariyerini Çin'de sürdürmekten korktuğu belirtilen Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediği ifade edilmişti.

KADIN MİLLİ TAKIMI KARANTİNA ALINMIŞTI

Çin Kadın Milli Takımı, koronavirüs salgını sebebiyle Avustralya'da bir otelde karantinaya alınmıştı.

Olimpiyat Elemeleri için Avustralya'nın Brisbane şehrine giden futbolcular, salgının Avustralya'da da çıkması üzerine otele alınmıştı.

Futbolcuların bir süre boyunca otelde karantinada kalacakları ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

GEÇEN HAFTA 32'Sİ DE WUHAN'DA BULUNDU

Çin'de futbolcuların ve teknik heyetin bir hafta önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'da bulunduğu kaydedildi. 32 kişilik ekibin 5 Şubat tarihine kadar karantina altında tutulacakları açıklandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Doktor Young, Çin heyetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ancak geçen hafta Wuhan'da olmaları nedeniyle önlem amaçlı grubu gözetim altında tutacaklarını söyledi.





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