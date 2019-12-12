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Futbol
Spor Arena
12.12.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ı bekleyen tehlike! UEFA...

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Son Dakika | Galatasaray'ı bekleyen tehlike! UEFA...

Galatasaraylı taraftarları Paris Saint Germain ile oynanan karşılaşmanın son anlarında yaptığı hareket pahalıya mal olabilir. Paris'te maçın son bölümünde meşale yakılması UEFA yetkililerinin dikkatinden kaçmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da taraftarların maç sonu yaptığı hareket ağır sonuçlar doğurabilir.

PSG maçı öncesi sarı kırmızılı kulüp, UEFA tarafından gelebilecek bir ceza ihtimaline karşı bilgilendirme mesajıyla uyarılarda bulunmuştu.

Fakat bu uyarılar sonuç vermedi. Paris'te stadı dolduran taraftarlar maçın son bölümünde maşaleleri ateşledi.

Galatasarayda Younes Belhandadan flaş açıklama;
Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama;

Bir anda dumanlar stadın çevresini kaplarken UEFA yetkililerinin bu durumu not aldığı da belirlendi.

Tribünlerde meşale yakılması sarı kırmızılı yönetimde de endişe yarattı.

Son Dakika | Galatasarayı bekleyen tehlike UEFA...




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