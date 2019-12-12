Son Dakika | Galatasaray'ı bekleyen tehlike! UEFA...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye konuk olan Galatasaray'da taraftarların maç sonu yaptığı hareket ağır sonuçlar doğurabilir.

PSG maçı öncesi sarı kırmızılı kulüp, UEFA tarafından gelebilecek bir ceza ihtimaline karşı bilgilendirme mesajıyla uyarılarda bulunmuştu.

Fakat bu uyarılar sonuç vermedi. Paris'te stadı dolduran taraftarlar maçın son bölümünde maşaleleri ateşledi.

Bir anda dumanlar stadın çevresini kaplarken UEFA yetkililerinin bu durumu not aldığı da belirlendi.

Tribünlerde meşale yakılması sarı kırmızılı yönetimde de endişe yarattı.











