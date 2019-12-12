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GeriFutbol Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!"
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Futbol
12.12.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!"

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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan flaş açıklama; "Ben buradayım!"

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Paris Saint-Germain maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda geleceği hakkında konuştu.

"2 SENEDİR İYİ DEĞİLİZ"

İlk olarak maçı yorumlayan Belhanda, "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2 senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor." dedi.

"1.5 YILLIK KONTRATIM VAR"

Belhanda, "Transfer iddiaları hakkında ne söylersin?" sorusuna ise "Türkiye'deki gazeteciler dedikoduları çıkarıyor. 1.5 yıllık kontratım var ve hala buradayım." yanıtını verdi.

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