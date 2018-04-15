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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da yeni divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu!
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Futbol
15.04.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da yeni divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu!

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Son dakika: Galatasaray'da yeni divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu!

Galatasaray'da yeni Divan Kurulu Başkanı 336 oy alan Eşref Hamamcıoğlu oldu. Divan Kurulu Başkanlığı görevini uzun bir zamandır İrfan Aktar yürütüyordu. Aktar, bu göreve son kez aday olduğunu açıklamıştı. Aktar 303 oy aldı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu'nun olağan seçimi sona ererken, gelecek 3 yıl için yeni başkan Eşref Hamamcıoğlu oldu.

İrfan Aktar, Bünyat Balaban ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olarak yarıştığı seçim sonucunda Eşref Hamamcıoğlu başkan olarak seçildi. 1996 Divan üyesinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimler sonucunda Eşref Hamamcıoğlu 336, İrfan Aktar ve Bünyat Balaban ise 303'er oy aldı.

Gayrettepe Dedeman Oteli'nde yapılan ve saat 11:00'de başlayan toplantıda, tüzüğün 100. maddesi uyarınca tek gündem maddesi olan Divan Başkanlığı seçimi gerçekleşti. Divan üyeleri 6 sandıkta saat 16:00'ya kadar oy kullandı. Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Fuat Diriker üstlenirken başkan adayları İrfan Aktar için sarı, Bünyat Balaban için gri ve Eşref Hamamcıoğlu için kırmızı oy pusulası kullanıldı.

Oy verme işlemi öncesi başkan adayları, Divan üyelerine hitap etti. Konuşma sırası için yapılan kura çekimi sonrası, başkan adayları Bünyat Balaban, Eşref Hamamcıoğlu ve İrfan Aktar, 5'erdakikalık süreyle üyelere seslendi.

Bünyat Balaban, bu rekabeti bir seçim değil, hizmet yarışı olarak gördüklerini belirterek, "Kulübümüz ve camiamız bugün arzu ettiğimiz bir seviyede değildir. Ben bundan sadece ekonomik durumu kastetmiyorum. Camiamız, hatta üyelerimiz arasında geleneksel olarak var olan birliktelik, sevgi ve saygı durumunu da kastediyorum" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu ise kulüp tarihinde böyle bir divan başkanlık seçimi olmadığını belirtirken, "Biz bu seçime bir motivasyon getirdik ve dinamizm sağladık. Büyüklerimizden öğrendiğim kadarıyla, Galatasaray'a hizmeti hep bir bayrak yarışı olarak gördüm. Sayın İrfan Aktar'dan çok şey öğrendik. Sayın İrfan Aktar, bu parkurda bayrağı arkasındakine devretmesi gerekirken, 'Bayrağı taşımaya devam edeceğim.' dedi. Ben ve arkadaşlarım bu göreve talibiz. Değişimin sesi olmak istiyorsanız, kırmızı oy pusulasını tercih etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Aktar da Galatasaray'ın kuruluş değerlerine sadık, ciddi, saygın ve başarılı bir kulüp olarak devam etmesini sağlamanın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kulübümüzle ilgili tüm konuların özgürce konuşulup tartışıldığı en demokratik platform, divan kuruludur. Önümüzde zor bir dönem olacağı görünmektedir. Siz kıdemli kulüp üyelerinin güven ve desteğini talep ediyoruz. Bu dönemi hasarsız geçirebiliriz. Divan çalışmalarının şimdiye kadar olduğu gibi kulübümüzün temel değerlerine, geleneklerine uygun bir ciddiyet, disiplin ve sağlıkla sürdürülebilmesi için göreve talibiz."

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Seçimlerin ardından Divan Kurulu şu şekilde oluştu:

BAŞKAN: Eşref Hamamcıoğlu

BAŞKAN YARDIMCISI: Aykutalp Derkan

BAŞKAN YARDIMCISI: Nedime Konuksever

SEKRETER: Öner Kılıç

SEKRETER: Sadık Burçin Tunçel

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