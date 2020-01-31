MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 20:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

RENNES İLE ANLAŞTI

Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzinin ayrılığını açıkladı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle