Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'nin ayrılığını açıkladı!

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Steven Nzonzi ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile Şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Buna göre oyuncuya ve kulübüne 2019/2020 sezonunun kalanına istinaden herhangi bir ücret ödenmeyecektir."

RENNES İLE ANLAŞTI

Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.





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