Son Dakika: Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Lemina İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Mario Lemina İstanbul'a geldi.
Sarı kırmızılılar , Southampton’ın Gabonlu oyuncusu Limina'yı kiralık transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Öğle saatlerinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
G.Saray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın Kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Sar-kırmızılıların Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.
Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş; 2015 yılında da satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu. Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.
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