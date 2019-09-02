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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.09.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina 12:50'de İstanbul'da

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Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina 12:50'de İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina bugün 12:50'de İstanbul'da olacak..

Spor Arena | Radamel Falcao'yu renklerine bağlayan Galatasaray'da transfer bitmiyor. Sarı kırmızıların yeni transferi Mario Lemina bugün 12:50'de İstanbul'da olacak..

Aslan Falcao'ya kavuştu

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'ta forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladığı belirtildi.

Tam adı Mario Rene Junior Lemina olan Gabonlu yıldız, 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş; 2015 yılında da satın alma opsiyonuyla İtalyan devi Juventus'a transfer olmuştu. Lemina, geçen sezon Southampton formasıyla 21 Premier Lig maçında 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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ANDONE DE KAP'A BİLDİRİLMİŞTİ

Sarı Kırmızılı ekip Florin Andone ile transfer görüşmesini KAP'a bildirmişti. Yapılan açıklamada, " Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray bu KAP açıklaması öncesinde de dünya yıldızı Falcao'yu İstanbul'a getirmişti." ifadeleri kullanılmıştı.

Lemina'nın sağlık kontrolleri sonrası imza atması bekleniyor.

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