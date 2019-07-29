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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.07.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

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Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıldönümü anma töreninde açıklamalarda bulundu.

Radamel Falcao transferi için uğraştıklarını dile getiren Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da çağrıda bulundu. Cengiz şu ifadeleri kullandı:

Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır."

Ali Sami Yen Bey'in mezarına geldik. Süleyman Seba'yı da ziyaret edeceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve diğerleri, hepsi bizim kardeş kulübümüz. Buradan kardeşlik çağrısı yapıyorum, herkese başarılar diliyorum."

Piyasalar yüksek. Atletico Madrid bir sağ bek alıyor 120, genç forvet alıyor 130. Hiç bir şey göründüğü gibi değil. Bir takımın yıllık harcaması 15-25 milyon Euro olsun demek, o takımı bitirmek demek. Türkiye'nin şu an en değerli takımı Galatasaray. Genç takım olan Ajax'ın bile 4 katı değerde.

TARAFTARI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEK SÖYLEMDEN KAÇINALIM

Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.

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