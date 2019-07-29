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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.07.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Gheorghe Hagi: Fatih Terim'e imkan verildiğinde kazanamayacağı şampiyonluk yok

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Gheorghe Hagi: Fatih Terim'e imkan verildiğinde kazanamayacağı şampiyonluk yok

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, "Galatasaray zor bir ligde ve her zaman şampiyon olmasını biliyor. İmparator Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör. Terim’e imkan verildiği takdirde kazanamayacağı şampiyonluk yok" dedi. Rumen teknik adam Bursaspor'un küme düşmesine de çok üzüldüğünü söyledi.

Romanya futbolu ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Türkiye’yi unutamıyor. Romanya’daki kardeş şehir Navodari’nin davetlisi olarak kente gelen Bursa’nın Gemlik ilçesindeki heyet, Galatasaray’ın efsane isimlerinden biri haline gelen Gheorghe Hagi’nin çalıştırdığı Viitorul Constanta’nın Romanya 1’inci Ligi’nde Hermannstadt’ı 3-2 yendiği maçı tribünde takip etti.

Türk taraftarların tezahüratları üzerine Gheorghe Hagi ise, maçın ardından yanlarına gelerek, “Tribünde Türk bayraklarını görünce ve yıllarca Ali Sami Yen Stadyumu'nda duymaya alışmış olduğum ‘I Love You Hagi’ tezahüratlarını duyunca yaşadığım hisleri sizlere anlatamam. Hem çok duygulandım hem de çok heyecanlandım” diyerek teşekkür etti.

"GALATASARAY TARAFTARI DÜNYANIN EN VEFALI, EN CEFAKAR TARAFTARI"
Karşılaşma sonrasında da açıklamalarda bulunan Hagi, Türk bayraklarını tribünde gördüğünde aklına ilk olarak Galatasaray’ın geldiğini belirterek, “Galatasaray’da top oynarken de ‘I Love You Hagi’ diye tezahürat yaparlardı. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray taraftarı bence dünyanın en vefalı, en cefakar taraftarı. Uzun zamandır Galatasaray maçını izlemeye Türkiye’ye gelemiyorum. Burada işlerim çok yoğun. Sezon açılalı 3 hafta oldu. Ama ilk müsait anımda Galatasaray taraftarı ile bir araya gelmek istiyorum. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray zor bir ligde ve her zaman şampiyon olmasını biliyor. İmparator Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör, Terim’e imkan verildiği takdirde kazanamayacağı şampiyonluk yok. Yeni sezonda şampiyon Galatasaray’a başarılar diliyorum. Galatasaray’a şampiyonluk çok yakışıyor” açıklamalarında bulundu.

Heyetin Gemlik’ten geldiğini öğrenen Hagi, Bursaspor’a ilişkin de, “Heyetin Gemlik’ten geldiğini duyunca aklıma Bursaspor geldi. Bir alt lige düştüğünü üzülerek öğrendim. Bursaspor şampiyon bir takım, onun hemen Süper Lig'e geri dönmesi lazım. Çünkü taraftarı ile, kalitesi ile Bursaspor Süper Lig'e çok yakışıyor” ifadelerini kullandı.

Maç sonu heyetle bir araya gelen Hagi, kendilerine Gemlik zeytini ve zeytinyağı hediyeleri için ayrıca teşekkür etti.

Galatasaray transfer haberleri | Yeni hedef Thiago Maia
Galatasaray transfer haberleri | Yeni hedef Thiago Maia

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Gheorghe Hagi: Fatih Terime imkan verildiğinde kazanamayacağı şampiyonluk yok

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