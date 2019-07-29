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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Galatasaray transfer haberleri | Yeni hedef Thiago Maia

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Galatasaray transfer haberleri | Yeni hedef Thiago Maia

Galatasaray'da sürpriz hedef Thiago Maia! Kiralama teklifi yapılacak... Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...

Takımın kilit isimlerinden Fernando'nun Sevilla'ya satışı sonrası ön libero transferi için düğmeye basan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor... Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir hamle yaparak rotasını Fransa'ya çevirdi.

​25 MAÇTA OYNADI, 1 ASİST YAPTI

Yönetimin gündemine aldığı son isim Thiago Maia oldu... Fransız ekibi Lille'de forma giyen Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyerken 1 asist yaptı..

​TÜM ALTYAPILARDA MİLLİ OLDU

İki yıl önce 14 milyon Euro karşılığında Santos'tan Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Maia beklentilerin uzağında kaldı. Genç yıldız tüm altyapı kategorilerinde Brezilya formasını giydi.

​TEKNİK, PAS YÜZDESİ YÜKSEK

Fatih Terim'in transferine onay verdiği Thiago Maia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. Brezilyalı yıldız yüksek top tekniği ve pas yüzdesi ile dikkatleri üzerine çeken bir isim..

LILLE ONU 14 MİLYON EURO ÖDEYEREK ALDI

Santos forması giyerken Brezilya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Thiago Maia, 2017 yılında 14 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer oldu. Ancak Fransa'da beklentilerin uzağında kaldı..

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