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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Rodrigues'in sözleşme detayı...

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Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Rodrigues'in sözleşme detayı...

Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'in alacağı yıllık ücret ve sözleşme detayı ortaya çıktı.

Galatasaray formasını 3 sezon terlettikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’a giden 28 yaşındaki Garry Rodrigues, Fenerbahçe için geldi.

Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusunu, havalimanında Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı.

Suudi Arabistan’da senelik 4 milyon Euro kazanan Rodrigues’in, sarı lacivertli ekibe yıllık 2 milyon Euro’ye imza atmayı kabul ettiği öğrenildi. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek oyuncu ile 1+1 yıllık yıllık opsiyonlu sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Rodrigues'in hikayesini izliyoruz;

Fenerbahçe yönetiminin istekli tavrı sonrası Türkiye’ye geri dönmeye ikna olan Garry Rodrigues’in yarı ücrete gelmeyi kabul etmesinin temel sebebi ise; sarı lacivertlilerin bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurma arzusu oldu.

Öte yandan bir dönem Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Rodrigues, adı Fenerbahçe ile anılmaya başladıktan sonra sosyal medyadaki Instagram hesabında tam 250 bin takipçi kaybetti. Sarı kırmızılı taraftarlar, eski oyuncularına bu şekilde tepki gösterdi.

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Son Dakika: Fenerbahçenin transferi için anlaştığı Rodriguesin sözleşme detayı...

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