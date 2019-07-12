Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Rodrigues'in sözleşme detayı...
Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'in alacağı yıllık ücret ve sözleşme detayı ortaya çıktı.
Galatasaray formasını 3 sezon terlettikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’a giden 28 yaşındaki Garry Rodrigues, Fenerbahçe için geldi.
Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusunu, havalimanında Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve yönetici Selahattin Baki karşıladı.
Suudi Arabistan’da senelik 4 milyon Euro kazanan Rodrigues’in, sarı lacivertli ekibe yıllık 2 milyon Euro’ye imza atmayı kabul ettiği öğrenildi. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek oyuncu ile 1+1 yıllık yıllık opsiyonlu sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Rodrigues'in hikayesini izliyoruz;
Fenerbahçe yönetiminin istekli tavrı sonrası Türkiye’ye geri dönmeye ikna olan Garry Rodrigues’in yarı ücrete gelmeyi kabul etmesinin temel sebebi ise; sarı lacivertlilerin bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kurma arzusu oldu.
Öte yandan bir dönem Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olan Rodrigues, adı Fenerbahçe ile anılmaya başladıktan sonra sosyal medyadaki Instagram hesabında tam 250 bin takipçi kaybetti. Sarı kırmızılı taraftarlar, eski oyuncularına bu şekilde tepki gösterdi.
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