Son Dakika | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ricardo Rodriguez imzayı attı | Transfer Haberleri

Fenerbahçe'nin transferde harcama limitine takılmasının ardından PSV Einhdoven, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.

İtalya basınında yer alan habere göre; PSV, Milan'a kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonunu ise 5 milyon euro olduğu belirtildi.

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