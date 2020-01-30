Haber Giriş: 30.01.2020 - 23:05,
Son Dakika | Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ricardo Rodriguez imzayı attı | Transfer Haberleri
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transfer oldu.
Fenerbahçe'nin transferde harcama limitine takılmasının ardından PSV Einhdoven, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna kattı.
İtalya basınında yer alan habere göre; PSV, Milan'a kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek. Satın alma opsiyonunu ise 5 milyon euro olduğu belirtildi.
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