Son Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
19.09.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye resmen başvurdu. Başvuruda maçla ilgili görüntüler de yer aldı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının kural hatası sebebiyle 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması için TFF'ye başvurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, bugün, futbol takımımızın 16 Eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştur.

Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir.

BAŞVURUDA BULUNDUĞUMUZ KURAL HATALARI:

Müsabakanın İlk Yarısının (45+2.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız:



Fenerbahçe resmi sitesine ulaşmak için tıklayın

Söz konusu müsabakada; ilk yarının 45+2. dakikasında Alanyaspor lehine verilen taç atışı kararının ardından Alanyaspor futbolcusu Junior Fernandes, tacı kullanılması gereken yerden oldukça uzak bir noktadan kullanmıştır.

Bu esnada müsabaka hakeminin uyarısı olmuştur. Ancak taç atışı sonucu top, oyun sahasına girmiştir. Bunun ardından hakem, tacı Fenerbahçe lehine vermesi gerekirken Alanyaspor’un tacı tekrarlamasına izin vermiştir.

Bu konudaki ilgili düzenleme, Uluslararası Oyun Kuralları (IFAB) Kural 15/1’de yer almaktadır. Bu kurala göre “… taç atışının yanlış kullanılması halinde atış bu kez karşı takım tarafından kullanılır.”

Hal böyle iken Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yanlış kullanıldığı tespit edilen taç atışı, müsabaka hakemi kararıyla tekrarlanmış ve fakat Fenerbahçe’ye verilmesi gereken taç atışı oyun kurallarına aykırı şekilde yine Alanyasporlu futbolcu tarafından kullanılmıştır.

Zamanlama olarak futbolcunun taç atışını kullanmasının hemen ardından hakemin oyunu durdurmuş olması, taç atışının usulüne uygun olmayan biçimde yapıldığı gerçeğini değiştirmemekte; böylece ilk atış gerçekleştiğinden, ikinci atışın bir tekrar olarak kabulüyle, kural uyarınca bu defa karşı takım olan Fenerbahçe tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yerinden yaptırılan ikinci taç atışının yukarıda yer alan kural uyarınca Fenerbahçe tarafından yapılması gerekmekteyken yine Alanyaspor Kulübü tarafından gerçekleştirilmesi ilgili kuralın ihlalidir.

Kural hatası olan bu pozisyon, gol ile sonuçlanmıştır. Yine ilgili düzenlemeler uyarınca, futbol oyun kurallarının yanlış uygulanması ve bu uygulamanın durum (0-1) takımımız lehine iken (1-1’e) getiren gol ile sonuçlanması da dikkate alınarak kural hatasının müsabaka sonucuna doğrudan etki etmesi sebebiyle müsabakanın tekrar edilmesi gerekmektedir.

Müsabakanın İkinci Yarısının (47.) Dakikasında Yaşanan Kural Hatasına İlişkin İtirazımız: 

Fenerbahçe resmi sitesine ulaşmak için tıklayın

Müsabakanın ikinci yarısının 47. dakikasında kalecimiz Altay Bayındır tarafından kullanılan kale vuruşu sırasında rakip takım Futbolcusu Papiss Cisse, ceza sahası içerisinde kalarak kendi takımı lehine avantaj yaratılmasına neden olmuştur. Şöyle ki; ilgili pozisyonda kale vuruşu kullanılırken ceza alanından çıkmak için yeterli süresi olmasına karşın Alanyasporlu Futbolcu Papiss Cisse, her ne kadar sırtı Fenerbahçe kalesine dönük gibi gözükse de göz ucuyla topu takip etmek suretiyle kendisi ve takımı lehine avantaj yaratmıştır.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun “Oyunun Kuralları” başlıklı kural 16/2 düzenlemesi, “Rakip oyuncular, top oyuna girene kadar ceza sahasının dışında beklemelidir. Top, vuruştan sonra oyuna girmiş kabul edilir. Kale vuruşu kullanılırken yeterli süre bulunmadığı için ceza sahasını terk edememiş rakip oyuncu varsa hakem oyunun devam etmesine karar verebilir.” şeklindedir.

Dolayısıyla anılan pozisyonda kale vuruşu kullanılması sırasında oyunun devamına izin veren ve kuralda belirtilen yeterli süre bulunmaması halinde oyunun devam etmesine izin verileceğine ilişkin koşul, itirazımız ile ilgili durumun dışındadır.

Şöyle ki; getirilen bu yenilik, daha teknik ve hızlı bir futbol oynanması için, ceza sahası içinde kale atışı kullanan takımdan oyuncular bulunması ve böylece uzun süren ve üretken olmayan uzun degaj atışlarının seyrelmesi amacını taşır. Yine bu yenilik, ceza sahasında kale atışı kullanan takıma bir güvenli bölge yaratmayı, bir veya birkaç paslaşma yapılarak üretken, göze hoş gelen bir futbol oynanmasını amaçlamaktadır.

Yukarıda açıklanan istisnanın amacı, kale atışının ciddi bir fırsat yaratılması amacıyla hızlı kullanılması, ancak bir şekilde topun istenilen yere atılamaması veya geri dönmesi halinde ceza sahasını terk edememiş (terk etmemiş değil, terk edememiş) oyuncu bulunması gerekçesiyle tekrar bir atış yapılmasını engellemektir.

İtirazımıza konu pozisyonla ilgili de kural hatası olduğu ve bu hatanın da yine golle sonuçlanarak doğrudan müsabaka sonucuna etki ettiği açık olup, bu sebeple müsabakanın yeniden oynatılması gerektiği yaptığımız başvuru ile Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilmiştir.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Slovan Bratislava Beşiktaş UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Son Dakika: Fenerbahçe TFF'ye resmen başvurdu! Videolu kural hatası itirazı
Adil Rami'ye sansür şoku!
Barcelona'dan rekor gelir beklentisi! 1 milyar 47 milyon euro...