Son Dakika | Fenerbahçe kadroyu açıkladı! Adil Rami, Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'de ayrılması gündemde olan Adil Rami, Kayserispor'la oynanacak kupa maçının kafilesinde yer aldı. Ayrıca sezon başı kadroda olmayan Mehmet Ekici, takıma döndü.



Resmi açıklama şöyle;



Fenerbahçemiz, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk karşılaşmasında 14 Ocak Salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Takımımızın 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.



