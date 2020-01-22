Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
24 OCAK CUMA
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)
25 OCAK CUMARTESİ
14:00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)
26 OCAK PAZAR
13:30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16:00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
19:00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)
27 OCAK PAZARTESİ
20:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)
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