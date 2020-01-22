Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

24 OCAK CUMA

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ

14:00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR

13:30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16:00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ

20:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)





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