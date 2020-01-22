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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

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Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

24 OCAK CUMA 
20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep Futbol (Mete Kalkavan)

25 OCAK CUMARTESİ 
14:00 HES Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 Kasımpaşa  - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:00 Fenerbahçe  - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 OCAK PAZAR 
13:30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor  (Halil Umut Meler)
16:00 Göztepe  - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)
19:00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

27 OCAK PAZARTESİ 
20:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)

Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

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