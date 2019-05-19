Son dakika: Emre Belözoğlu sahada
Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun, Galatasaray maçında kadroda yer alacağı belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de 19:00'da başlayacak olan kritik mücadelede Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyordu.
TRT Spor'un haberine göre 38 yaşındaki futbolcu, akşamki mücadelede sahada olacak.
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