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GeriFutbol Son Dakika | Eljif Elmas'tan Ancelotti sonrası 'ayrılık' açıklaması
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Futbol
11.12.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Son Dakika | Eljif Elmas'tan Ancelotti sonrası 'ayrılık' açıklaması

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Napoli'nin genç yıldızı Eljif Elmas, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılmasının ardından hocasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den Napoli'ye 16.5 milyon euro transfer bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, ayrılık kararı sonrası Carlo Ancelotti için bir mesaj yayınladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Eljif Elmas, "Benim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Sizinle çalışmak ve teknik direktörü olmanız benim için bir zevkti. Size gelecekteki kariyeriniz için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Napoli, 4-0'lık Genk galibiyeti sonrası İtalyan teknik adamın görevine son vermişti.

Napoli, Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı
Napoli, Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı!

Son Dakika | Eljif Elmastan Ancelotti sonrası ayrılık açıklaması

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