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Futbol
10.12.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Napoli, Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı!

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Napoli, Genk'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Spor Arena Dış Haber | Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.

Serie A ekibi yaptığı açıklamada; Ancelotti'nin sözleşmesini feshetme kararı alındığı belirtildi.

Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Napoli, Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı

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