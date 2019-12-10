Napoli, Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı!
Napoli, Genk'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Spor Arena Dış Haber | Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini açıkladı.
Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.
Serie A ekibi yaptığı açıklamada; Ancelotti'nin sözleşmesini feshetme kararı alındığı belirtildi.
Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.
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