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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.07.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Son dakika: Efsane kaptan Osman Çakmak'tan flaş karar! Bıraktı...

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Son dakika: Efsane kaptan Osman Çakmak'tan flaş karar! Bıraktı...

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Osman Çakmak, 32 yaşında başladığı 10 yıllık ampute futbol kariyerini aldığı kararla bitirdiğini söyledi. 

Saha içinde hırslı bir oyuncu, bir o kadar da duygusal bir insan olduğunu anlatan Osman, "Her şeyin bir sonu vardır. Futbol kariyerimin sonuna geldim. Futbol kariyerimi sonlandırıyorum. Allah, ay-yıldızlı formayı gazilik unvanı altında bana nasip etti." değerlendirmesinde bulundu. 


Futbola 11 yaşında başladığını, 20 yaşında gazi olduğunu anlatan Osman, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"11 yaşında Zeytinburnuspor'da başlayan serüvenimde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sahada benimle mücadele eden arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ay-yıldızı formayı daha genç arkadaşlara teslim etme kanaatine vardım. 32 yaşında ampute futbola başladım. Ampute futbola TSK'da başladım, burada da bıraktım. Bırakmam nedeniyle yöneticilerim de üzüldü. Son 1 aydır bu kararı düşünüyordum." 

Tarihin bugünü de yazacağına dikkati çeken ampute milli futbolcu, "Beşler benim için önemlidir. O nedenle 5 numaralı formayı giyiyorum. Küçük yaşımdan bu yana milli takım formasını giymek bir hayaldi. Annemi kaybettim, babam da rahatsız. Dünya Şampiyonası'nda kaçırdığım penaltı nedeniyle Türk halkından helallik istiyorum. Türk halkına dünya kupası heyecanını yaşatacağımıza inanıyorum. Devletimiz ve milletimiz buna çok önem veriyor." ifadelerini kullandı. 

Kariyeriyle ilgili kararını ilk olarak ailesiyle konuştuğunu anlatan Osman Çakmak, şunları kaydetti: 

"Futbol kariyerini sonlandırdım. Federasyon 1 yıl daha kalmamı istedi. Takıma zarar vermemek için böyle bir karar aldım. Zaman her şeyin ilacı. Bu karar, elimizi ve ayağımızı camia üzerinden çekeceği anlamına gelmez. Zaman bundan sonraki hedefimizi gösterecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna teşekkür ediyorum. Bize destek verenlere ve basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Pes etmedik. Engelli kardeşlerimiz için daha güzel işler yapacağız." 

42 yaşındaki milli futbolcu kariyerinde önemli isimlerle beraber olduğunu ifade ederek, "Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği'nde Kemal Kılıç gibi futbolcularla beraber olduk. Cumhurbaşkanı, CHP, MHP Genel Başkanlarının 'devletin hakkı sana helaldir' demesi beni hayata bağladı." diyerek sözlerini tamamladı. 

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Son dakika: Efsane kaptan Osman Çakmaktan flaş karar Bıraktı...

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