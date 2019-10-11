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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Son Dakika: Denizlispor'da adaylar net! Kafkas, Sağlam, Özdilek...

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Son Dakika: Denizlispor'da adaylar net! Kafkas, Sağlam, Özdilek...

Yücel İldiz ile geçtiğimiz günlerde yolları ayıran Yukatel Denizlispor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Yeşil siyahlı takımın başına geçmesi için belirlenen adaylar da netleşti.

Takıma geçen sezon TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşatan Yücel İldiz'le yollarını tek taraflı ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girişen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, kente davet ettiği Tolunay Kafkas'la anlaşamadı. Yönetim rotasını farklı isimlere çevirdi.

Süper Lig'de son 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen Denizlispor'da, Tolunay Kafkas ile masaya oturan yönetim, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamadı. Denizlisporlu kurmayların bu gelişme üzerine teknik direktör görüşmelerinde, takımı 2010-2011 sezonunda da çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 1'inci Lig'de Hatayspor'dan ayrılan İlhan Palut ve Süper Lig'in deneyimli teknik adamları Ertuğrul Sağlam ile Mehmet Özdilek'e yöneldiği öğrenildi. Ege temsilcisi, lige verilen milli maç arasında yeni teknik direktörünü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

20 Ekim'de iç sahada oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıklarını antrenörler Levent Kartop ve Utku Alemdaroğlu yönetiminde sürdüren Denizlispor, yarın saat 16.00'da Atatürk Stadı'nda Altınordu ile taraftara açık hazırlık maçı yapacak.

Denizlispordan Christoph Daum cevabı
Denizlispor'dan Christoph Daum cevabı

Milli takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...

 

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