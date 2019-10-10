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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Denizlispor'dan Christoph Daum cevabı

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Denizlispor'dan Christoph Daum cevabı

Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor, yeni teknik direktör için kararını veriyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, öncelikle yerli bir teknik direktörle anlaşmayı istediklerini bildirdi.

Yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz'den boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim konusunda çalışmalar devam ediyor.

Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok teknik adamla temasta olduklarını belirtti. İlgilendikleri teknik direktörler arasında Tolunay Kafkas'ın da bulunduğunu kaydeden Fırat, "Herhangi bir anlaşma henüz söz konusu değil. Yabancı teknik direktör düşünmüyoruz. Bizim tercihimiz yerli teknik direktörden yana. Milli maç arasında, teknik direktörün takımla uyumunu sağlamak için hızlı davranmak istiyoruz. Birkaç gün içerisinde bu konuyu neticelendirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Yücel İldizden Denizlispora buruk veda Yaklaşık 1 yıldır...
Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda! "Yaklaşık 1 yıldır..."

DAUM GÜNDEMDE VAR MI?

Ali Fırat, Alman teknik adam Christoph Daum'un ise ilgilendikleri teknik direktörler arasında bulunmadığını ifade etti.

Bu arada Yücel İldiz'in yardımcısı antrenör Feyyaz Uçar'ın da takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü yapacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kulüp antrenörleri Levent Kartop ve Bilal Utku Alemdaroğlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Denizlispor geçen TFF 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti...

Denizlispor şampiyonluk kupasına kavuştuDenizli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yeşil-siyahlı taraftarlar, elde edilen başarıyı kutlarken, futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu.
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