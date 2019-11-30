Son Dakika! Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı! 17 yaralı var...
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs, Eskişehir'de TIR ile çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı TIR'la çarpıştı.
Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.
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