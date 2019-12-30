Son Dakika: Beşiktaş'tan Rodallega bombası! | Transfer Haberleri

Ocak ayında takımına yeni bir golcü kazandırmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş’ın, Süper Lig’den de bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı... Kara Kartal’ın, Denizlispor’un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega’yı hedefleri arasına eklediği kaydedildi.

Sezon başında transfer olduğu Denizli’de 14 karşılaşmaya çıkıp 5 gollük performans sergileyen 34 yaşındaki futbolcu için Kartal’ın; Güven Yalçın’ı kiralık, Orkan Çınar’ı bonservisiyle ve bir miktar para önerisinde bulunacağı kaydedildi.



Trabzonspor günleriyle Rodallega;

Forvet transferi konusunda listesini kalabalık tutan Beşiktaş’ın, görüşmelerin finalinde listeyi teknik direktör Abdullah Avcı’ya sunup seçimini yapmasını bekleyecek.





Ligi tanıması en büyük artısı

Süper Lig’i tanıması sebebiyle ilk etapta teknik ekibin yeşil ışık yaktığı Rodallega’nın da Beşiktaş’a transferine sıcak baktığı konuşuluyor...

Türkiye’deki kariyerinde daha önce; Akhisar Belediye ve Trabzonspor’da da görev yapan Rodallega, özellikle bitirici vuruşlar konusundaki başarısıyla biliniyor. (Fanatik)