Son dakika: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ilk 11'den çıkarıldı
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında ilk 11'den çıkarıldı.
Süper Lig'de merakla beklenen Beşiktaş - Fenebrahçe derbisinden önce siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'tan gelen kötü haberle sarsıldı. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncu ilk 11'den çıkarıldı. Talisca'nın yokluğunda kadroda olması beklenen Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'a görev verildi.
İşte 11'ler:
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, Vagner Love
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao
Oğuzhan Özyakup derbi için bir kayıp değil, zira bu sezon genelde bir kayıp...— Kenan Başaran (@qbasaran) 25 Şubat 2018
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