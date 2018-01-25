Son dakika: Beşiktaş Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor'la anlaştı

Cenk Tosun'un gidişinin ardından forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un dünyaca ünlü forveti Vagner Love transferi için oyuncunun kulübüyle her konuda anlaştı.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu önce Mustafa Pektemek takasını reddetti. Fikret Orman önerdiği 2 milyon Euro’yu 3 milyon 200 bin Euro’ya çıkarınca taraflar el sıkıştı. Vagner Love'ın transferdeki ısrarcı tutumu sonuç alınmasını kolaylaştırıcı bir etken oldu.
Beşiktaş'a gitmek istediğini yönetime ileten Sambacı, iki gündür idmanlarda yer almadı. Beşiktaş'ın kısa bir zaman içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.
Vagner Love isyanda! Yine idmana çıkmadıBeşiktaş'a transferi gündemde olan Vagner Love, dün olduğu gibi izinli olmamasına rağmen yine idmanda yer almadı.
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