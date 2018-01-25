Vagner Love isyanda! Yine idmana çıkmadı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü Bursaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde taktik idman yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Maniatis takımdan ayrı çalıştı.
Antrenmana sakatlığı süren Mbilla ile Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Vagner Love katılmadı.
Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor'un transfer gündeminde bulunan, Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı Filipe Augusto'nun, kulüp tesislerine geldiği öğrenildi.
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