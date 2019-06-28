Son dakika! Babel ve Adem Büyük Galatasaray'da
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferin açıklanması artık an meselesi...
Ryan Babel, Galatasaray'da... Hollandalı gazeteci Mike Verweij 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-kırmızıl takım ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Dün İstanbul'a gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçen Babel için resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
Sarı kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Babel yıllık 2,5 milyon euro kazanacak. Hollandalı futbolcuya imza parası olarak da 2.5 milyon euro ödenecek.
Galatasaray'ın sağlık kontrolünden geçirdiği bir başka futbolcu olan Adem Büyük ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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